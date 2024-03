Napoli, via Foria: rintracciato dalla polizia e arrestato Dovrà scontare 8 anni

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito, nei confronti di un 34enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso il 21 giugno scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali.

L'uomo che dovrà espiare la pena di 8 anni, 3 mesi e 27 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi tra il 2013 e il 2022, è stato rintracciato in via Foria.