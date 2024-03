Bloccato dopo un lungo inseguimento dalla polizia: arrestato un 27enne Episodio movimentato in piazza Vittoria a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Vittoria hanno notato un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata, privo di casco, che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale, il prevenuto, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, giunti in via Raffaele Caravaglios, gli agenti lo hanno raggiunto e, con difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per cui, l’indagato, un 27enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, altresì, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio mentre lo scooter è stato seqestrato.