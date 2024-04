Ciclista di 56 anni investito e ucciso da un'auto guidata da un giovane La tragedia sulla provinciale stamattina alle 7: indagano i carabinieri

Tragedia della strada nel napoletano: il 56enne Rocco Novelletti è stato investito e ucciso sulla provinciale tra Grumo Nevano e Frattamaggiore.

L’uomo era in sella alla bici quando è stato travolto da un’auto guidata da un giovane. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Inutili i soccorsi del 118, per il 56enne non c’è stato nulla da fare.

Sull’episodio indagano i carabinieri.