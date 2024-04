Napoli, scacco ai parcheggiatori abusivi: blitz tra movida, stazione e Pompei L'azione di contrasto all'illegalità: 47 segnalazioni, 18 denunce. Tariffe fino a 15-20 euro

Controlli serrati della Guardia di finanza di Napoli contro il fenomeno degli abusivi del parcheggio e dei guardiamacchine. Così come disposto nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, le fiamme gialle hanno passato al setaccio il territorio.

In particolare, le verifiche hanno interessato le zone turistiche come Pompei, della movida notturna (Fuorigrotta, Riviera di Chiaia, Mergellina e lungomare partenopeo) e la Stazione di Napoli centrale.

In tutto, sono 47 le persone segnalate e 18 quelle denunciate. Un tariffario abusivo che va dai 2 euro all'ora (nei quartieri più popolari) fino a 15/20 euro nelle zone frequentate da turisti o durante gli eventi sportivi e musicali.

Per i parcheggiatori beccati dai finanzieri sono scattate multe che vanno dai 769 agli oltre 3mila euro.