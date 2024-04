Stretto di Messina, arrestato dalla Finanza corriere della droga napoletano In carcere un 45enne partenopeo sorpreso con 18 chili di hashish nascosti in auto

I finanzieri di Reggio Calabria hanno arrestato un 45enne di Napoli con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno intercettato a Villa San Giovanni mentre stava per andare in Sicilia: il fiuto delle unità cinofile Syria e Edin ha scoperto un doppiofondo, ricavato nella parte anteriore del veicolo, con 18 chili di hashish nascosti in confezioni che riportavano immagini di lattine di bibite e coni gelato di noti marchi.

Le fiamme gialle hanno sequestrato 220 panetti già confezionati: il corriere della droga è stato arrestato e condotto nel carcere di Reggio Calabria.

L’hashish, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per circa 130mila euro.