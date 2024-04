Travolta da un camion Asìa: morta studentessa di 27 anni a Napoli Il dramma in centro città

A Napoli incidente mortale tra un autocarro Asia, l'azienda comunale che si occupa della pulizia stradale, e una ciclista. Gli agenti della Polizia locale dell'Unità Operativa Chiaia sono intervenuti intorno alle 2.15, in piazza Cavour, all'altezza dell'istituto Casanova, dove un mezzo Asia impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani è stato coinvolto in un incidente con una ciclista in sella a una bicicletta a pedalata assistita a noleggio. La vittima, una studentessa tedesca 27enne, L.H., in Italia per motivi di studio, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, presentando condizioni critiche. Nonostante i tempestivi interventi medici, la giovane donna è purtroppo deceduta alle 10.35 di oggi, dopo essere stata trasferita all'ospedale del Mare. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e il conducente dell'autocarro è sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare eventuali condizioni di alterazione. La salma della 27enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita presso l'istituto di Medicina legale. Inoltre, è stata prontamente informata l'ambasciata al fine di notificare ai familiari il tragico decesso.

Al momento, le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Dai primi accertamenti sembra che la ciclista abbia effettuato un improvviso cambio di direzione proprio mentre l'autocarro Asia si avvicinava, rendendo impossibile all'autista evitare l'impatto. "Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asia e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le dinamiche dell'incidente ed accertate le responsabilità per l'accaduto", così in una nota l'amministrazione comunale di Napoli.