Donna pestata brutalmente in strada e rapinata: caccia al malvivente Un episodio di una ferocia inaudita a Casoria

Una ferocia inaudita da parte di un rapinatore nei confronti di una donna che solo per un soffio non è sfociata in tragedia. La vittima è una 44enne. Stava facendo ritorno a casa, quando improvvisamente e con estrema violenza è stata avvicinata da uno sconosciuto.

L'uomo dopo aver arrestato la corsa dell''auto l'ha afferrata per un braccio e scaraventata a terra per rapinarla della borsetta. Alla reazione della donna l'uomo si è ulteriormente accanito, pestandola a sangue.

E' successo in strada a Casoria. Sul posto come spesso accade in questi casi dove a regnare è l'omertà, nessuno ha visto nulla. Per la 44enne si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che sperano di fare piena luce ed individuare l'autore della brutale azione attraverso le immagini della video sorveglianza.