Biker sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia Operazione degli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, hanno notato una bici con a bordo un uomo che, con fare circospetto, dialogava con un altro soggetto in strada.

Gli operatori hanno arrestato la marcia per procedere ad un controllo ma i due, alla loro vista, si sono messi in fuga nel tentativo di eludere il controllo; in questa circostanza, il biker è stato immediatamente raggiunto, bloccato e trovato in possesso di un panetto di hashish ed due bustine contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 54 grammi circa, mentre, presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti un ulteriore involucro di hashish del peso di circa 9 grammi e un bilancino di precisione.

Un 40enne di origine tunisina, con precedenti, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.