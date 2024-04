Napoli, sequestrato dalla Polizia locale un autolavaggio abusivo I controllo in via Taddeo da Sessa

Continua l’azione di controllo del territorio da parte degli agenti dell’Unità operativa San Lorenzo della Polizia locale di Napoli. Gli agenti sono intervenuti in via Taddeo da Sessa dove hanno constatato che l’autolavaggio presente all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo effettuava lo sversamento delle acque di lavaggio direttamente in fogna, senza l’utilizzo dei filtri previsti dalla legge. La struttura, inoltre, risultava sprovvista del contratto con una ditta autorizzata per lo smaltimento dei residui di lavaggio.

"Al fine di scongiurare il perdurare dello smaltimento illecito di liquami e detergenti negli impianti fognari in violazione alle norme ambientali, il personale della Polizia Locale ha sequestrato l’intera struttura e denunciato il titolare dell’attività all’Autorità Giudiziaria. A quest’ultimo, inoltre, è stata comminata anche una sanzione amministrativa perché svolgeva l’attività con autorizzazione sanitaria scaduta ed era sprovvisto del nulla osta per l’impatto acustico e dell’autorizzazione per il passo carrabile", si legge nella nota.

Gli agenti, inoltre, hanno controllato ulteriori 10 attività tra il Centro direzionale e piazza Garibaldi. Gli accertamenti sin sono conclusi con 7 verbali per occupazione di suolo pubblico, 2 verbali per mancanza di autorizzazione amministrativa, 2 verbali per mancanza di autorizzazione sanitaria ed uno per la mancanza di comunicazione per la vendita di alcolici.