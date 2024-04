Casoria: le baby-gang armate di coltelli presidiano le piazze Borrelli e Iavarone: "Ragazzini pronti alla violenza. L’ultima rissa avvenuta qui lo dimostra"

A Piazza San Paolo, a Casoria, dove lo scorso fine settimana la movida si è trasformata in rissa, le baby-gang continuano a farla da padrone.

Ancora una volta un residente, rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha documentato la situazione.

Questa volta non c’è nessuna violenza ma, come si vede nel filmato, tra i gruppi di ragazzini, tra i 13 ed i 15 anni, ce n’è uno, con il cappuccio della felpa calato sulla testa, che fa volteggiare un coltello a farfalla.

“Bisogna intervenire per ripristinare la sicurezza ed agire anche sulle famiglie di queste ragazzini lasciati liberi di girare per le strade armati” - dichiara Borrelli con il consigliere comunale di Europa Verde Salvatore Iavarone - “Che ci fa un ragazzino con un coltello come quello? Soprattutto, sarà pronto ad usarlo contro qualcuno che magari lo avrà guardato storto?

Si è stati troppo indulgenti fino ad oggi, e dopo le denunce sull’ultima rissa nulla è cambiato. Ora bisogna cambiare metodo e togliere le piazze dalle mani di queste bande prima che altre tragedie avvengano.”