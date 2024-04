Tiapugni, mazza e coltello: le armi della movida nel mirino dei carabinieri Controlli intensificati nei comuni di Casoria e Afragola. E c'è anche la droga

Controlli intensificati nei comuni di Casoria e Afragola. I carabinieri della compagnia casoriana e del gruppo di Castello di Cisterna, grazie alla collaborazione del reggimento Campania e della polizia locale di Afragola, hanno passato al setaccio le due cittadine. Identificate oltre 600 persone, censiti circa 340 veicoli. 49 le sanzioni al codice della strada, 18 i mezzi sequestrati.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Arzano. Addosso 16 grammi di marijuana, 2 di cocaina e altrettanti di crack. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

Ancora droga ma nelle tasche di 14 assuntori, segnalati alla Prefettura e sanzionati amministrativamente.

Non mancano le “armi della movida”: sotto sequestro un coltellino, un tirapugni e uno sfollagente. Le tre armi sono state sottratte a 3 giovani, poi denunciati all’Autorità giudiziaria.

Sequestrato nel rione Salicelle un sistema di videosorveglianza abusivo, installato in un’abitazione verosimilmente utilizzata come piazza di spaccio.

Sospesa l’attività di un bar ad Afragola: sanzionato il titolare per mancata tracciabilità dei cibi e per la loro cattiva conservazione. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.