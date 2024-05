Torre Annunziata: scoperta una serra di marijuana Controlli in uno stabile abbandonato

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante i servizi predisposti, hanno controllato uno stabile abbandonato in via Fontana dove, nella stanza di un appartamento, hanno scoperto 53 piantine di marijuana coltivate in una serra completa di lampade riflettenti e di un sistema di aspirazione per accelerare la crescita.