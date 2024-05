Tragedia a Procida: 23enne cade dal balcone del terzo piano e muore L'incidente è avvenuto questa mattina in via San Rocco, sull'isola flegrea

Un ragazzo di 23 anni è caduto dal terzo piano di un palazzo a Procida ed è morto in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina in via San Rocco, sull'isola flegrea. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Procida intervenuti sul posto, il 23enne si sarebbe sporto troppo dal balcone al terzo piano del palazzo dove viveva, precipitando. Il giovane è stato portato in ospedale a Pozzuoli dove è morto per le lesioni riportate. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Al momento si esclude l'ipotesi del suicidio