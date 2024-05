Porta Nolana: evade dai domiciliari ma viene scoperto e arrestato Nei guai un 55enne napoletano

Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, hanno effettuato un controllo in zona Porta Nolana presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e contro la persona accertando che lo stesso non era presente presso il proprio domicilio.

Poco dopo, i poliziotti hanno notato la stessa persona nei pressi della sua abitazione. E' stato prontamente raggiunto e controllato. Gli agenti hanno scoperto che si era allontanato senza giustificato motivo. Alla fine identificato il 55enne napoletano, è stato tratto arrestato per evasione.