Lotta allo spaccio di droga a Caivano: ancora un arresto dei carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un pusher 29enne

Blitz anti droga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato un 29enne del posto e già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno seguito il ragazzo fino a via Garibaldi per poi fermarlo e perquisirlo. Il 29enne é stato trovato in possesso di 273 grammi di cocaina e di 707 grammi di crack.

In casa trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.