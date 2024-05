Malore fatale, muore sul lavoro: tragedia a Mugnano di Napoli Nulla da fare per un 37enne colto da infarto fulminante

Un uomo di 37 anni ha accusato un malore ed è morto per arresto cardiocircolatorio mentre stava lavorando. E' successo in un cantiere stradale in via Pietro Nanni, a Mugnano di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'Asl ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, medico legale e pm di turno della procura di Napoli Nord che ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

La ditta stava effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione. Gli accertamenti effettuati non avrebbero rilevato irregolarità.