A 16 anni con il kit per lo spaccio: arrestato dai carabinieri Minore tresferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei

Quel ragazzino in via Nocera, poco lontano dalla stazione della circumvesuviana, ha solo 16 anni. Per i carabinieri di Castellammare di Stabia il suo comportamento è curioso, sembra nascondere qualcosa.



Lo fermano, gli chiedono i documenti. Scoprono la sua età e i suoi natali bulgari. Vive però ai piedi dei Lattari, monti scoscesi dove la cannabis, specie con i primi caldi, trova terreno fertile e clima favorevole.



Ed è proprio di droga che si parla, perché il giovane addosso nasconde 11 stecche di hashish, un taglierino e un bilancino. Quanto basta per tagliare, pesare e vendere al dettaglio.



La stessa sostanza spunterà anche dal suo armadio, nella sua cameretta. 19,7 grammi divisi in 5 pezzi grezzi. Il 16enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in attesa di giudizio, nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.