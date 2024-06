Canile abusivo e animali in condizioni precarie, scatta il sequestro I vigili hanno affidato 13 bestiole ad un'associazione no-profit

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, congiuntamente a personale dell'Asl Napoli 1, su segnalazione di alcuni cittadini sono intervenuti in via Caifano dove hanno accertato la presenza di un canile abusivo all'interno del quale erano stati sistemati 13 animali di varie razze tenuti in condizioni igieniche precarie.

I cani, visibilmente trascurati, sono stati affidati ad un’associazione no-profit specializzata nel recupero e nella cura di animali.

La Polizia locale ha sequestrato l'area (di circa 200 metri quadrati), mentre il titolare è stato denunciato.