Napoli, sabato sera senza regole a Mergellina Lancio di pietre e oggetti davanti allo chalet dov’è stato ucciso Francesco Pio Mamone

Un sabato sera di follie a Mergellina, documentato da una lunga diretta Facebook di Francesco Emilio Borrelli. Il deputato, dopo un sopralluogo durato quasi tre ore sul lungomare, è stato costretto ad allontanarsi perché bersagliato dal lancio di pietre e oggetti proprio nel luogo dov’è stato ucciso Francesco Pio Maimone.

Borrelli, durante il sopralluogo, ha rilevato un’illegalità diffusa, incontrastata nonostante la presenza di numerose pattuglie delle Forze dell’Ordine. Giovani che sfrecciavano in motorino, senza casco, anche in tre, impennando e passando più volte sullo stesso tratto di strada o sui marciapiedi, quasi a sfidare i tutori della legge.

Lo stesso Borrelli è stato bersaglio di una marea di insulti e minacce, durati per oltre due ore e culminati, come già detto, con un lancio di pietre e oggetti anche nei confronti della scorta e di chi lo accompagnava.

“A Mergellina abbiamo assistito al fallimento totale di ‘Alto Impatto’. In quel pezzo di città regna l’illegalità. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine nulla si è riuscito a fare per fermare quello scempio. Com’è possibile finire vittima di una sassaiola ed essere costretti ad andare via senza che nessuno venisse fermato o identificato?

La situazione è completamente fuori controllo e manca del tutto la presenza della legge e dello Stato. Bisogna fare di più e si deve intervenire subito, altrimenti ci saranno nuove morti e chi non ha mosso un dito sarà complice di tutto questo”. Questo il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli al termine della notte di follie documentata a Mergellina.