Mega rissa all'ospedale del mare tra personale ambulanze private: si indaga Medici terrorizzati, colpita una guardia giurata

All'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale del mare c'è stata una mega rissa tra operatori delle ambulanze private davanti a pazienti e personale sanitario terrorizzati.

Una guardia giurata che tentava di placare gli animi è stata colpita. "Da tempo - dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli a cui si sono rivolti i cittadini presenti - denunciamo la deriva delle ambulanze private troppo spesso nelle mani della criminalità. Per non parlare del personale di queste ambulanze ,utilizzate anche in modo improprio e senza assicurazioni, frequentemente selezionato in modo superficiale e pagato al nero. Quest' ultimo episodio ci deve far capire che questo ambiente va bonificato urgentemente.

È l'ennesimo caso di violenza in un pronto soccorso ad opera di questi soggetti che non dovrebbero più entrare nei presidi pubblici e non hanno nulla a che vedere con il sistema sanitario.

La Asl Napoli 1 ha provveduto a fare denunce e segnalazioni. Da notare l'ennesimo flop del governo tramite diversi ministri che aveva promesso più presenza e presidi delle forze dell'ordine negli ospedali. Praticamente non si è mai visto nessuno".