Scrutatrice denunciata per abbandono del seggio: "Paga troppo scarsa" A Qualiano nel Napoletano 24enne aveva lasciato il posto ieri sera

Una donna di 24 anni è stata denunciata a Qualiano (Napoli) dai carabinieri della locale stazione per abbandono di seggio senza legittimo motivo. Impiegata come scrutatrice in un seggio elettorale della cittadina, la donna ha lasciato il suo posto ieri in serata. Non è più tornata e ha inizialmente fornito giustificazioni senza fondamento. Poi ha ammesso di non voler tornare perché la paga da scrutatrice era troppo bassa. Le operazioni nel seggio sono comunque proseguite con regolarità.