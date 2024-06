Caivano: don Maurizio Patriciello subisce ennesima grave intimidazione Le forze dell'ordine hanno evitato il peggio

Ennesima grave intimidazione subita a Caivano da don Maurizio Patriciello. Un uomo, vicino ad un boss, armato di coltello, è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli.

A renderlo noto il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo la quale ha espresso solidarietà e vicinanza al prete antimafia. L'uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per possesso di arma da taglio.

Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania in una nota:

"Solidarietà e vicinanza a don Maurizio Patriciello per l’ennesima intimidazione subìta. Grazie alle forze dell’ordine, il cui tempestivo intervento ha evitato il peggio. Il parroco di Caivano è un simbolo della lotta a ogni forma di criminalità, del lavoro prezioso per restituire ai cittadini perbene un territorio che per troppi anni ha languito sotto il giogo della camorra. Ma il vento, grazie al Governo nazionale, è finalmente cambiato e don Maurizio non sarà mai solo”.