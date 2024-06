Napoli, Chiaia: dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione: arrestato Tutto è partito da una segnalazione per Alert alloggiati

I Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, a seguito di una segnalazione per Alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva nel quartiere “Chiaia” dove hanno eseguito, nei confronti di un 36enne tedesco, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti; il predetto dovrà espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di circa 220 mila euro, per reati in materia di contrabbando commessi nel 2015.