Baby gang scorazzano in scooter a piazza Dante: "E' una sfida allo Stato" Nonostante l'intervento dei carabinieri la situazione è sempre difficile

Napoli, baby gang in scooter piazza Dante. Nuovo video inviato al deputato Borrelli: “Sfidano le forze

dell’ordine sicuri dell’impunità. Situazione fuori controllo, piazza va restituita ai cittadini”. Per la verità ieri sera c'è stato l'intervento dei carabinieri hce hanno sequestrato due scooter e denunciato alcuni ragazzini. Intanto gli abitanti della zona hanno realizzato un nuovo video sulle baby gang che infestano l’area pedonale di piazza Dante in sella agli scooter. E lo hanno inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini si vedono decine di scooter correre all’impazzata tra i pedoni, incuranti della presenza a pochi metri di distanza di due gazzelle dei Carabinieri.

“L’incancrenirsi della situazione a piazza Dante, da mesi in mano a baby gang che in sella agli scooter

sfidano le forze dell’ordine e insultano e minacciano chi osa anche solo rimproverarli, sta determinando

sempre più quel senso di impunità nella mente dei baby criminali che li spinge a sentirsi i padroni

incontrastati di quel luogo. Non temono l’intervento delle forze delle forze dell’ordine e si spingono sempre

più in evoluzioni pericolose per la sicurezza di bambini e famiglie che frequentano la piazza. Bisogna

intervenire in modo duro e costante su questo fenomeno prima che si arrivi all’irreparabile. Bisogna

riportare la legalità e il rispetto delle regole in una piazza che va sottratta ai baby criminali e restituita ai

cittadini”. Questo il duro commento di Borrelli.