Arzano, notte folle: investe un uomo e scappa, poi torna e si fa denunciare Protagonista dell'incidente un 19enne che si era pentito di non aver soccorso un 63enne

Investe un 63enne e scappa, poi torna sul luogo dell'incidente e dichiara di essere il responsabile.

È successo la scorsa notte ad Arzano, in provincia di Napoli. Una notte di follia.

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in corso Salvatore D’Amato per un 63enne del posto riverso sul manto stradale privo di sensi. Il 118 ha trasferito la vittima all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverato in prognosi riservata.

Alle 2.50 circa un 19enne di Casandrino si è presentato sul luogo dell’incidente dichiarando di essere stato lui il responsabile dell’investimento avvenuto mentre era alla guida di un'auto. Il ragazzo é stato denunciato per omissione di soccorso ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici per verificare l'eventuale tasso alcolemico e l'uso di sostanze stupefacenti. L’auto è stata sequestrata.