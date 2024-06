Ercolano: malore improvviso mentre nuota, morto 70enne I bagnanti hanno subito allertato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un malore mentre stava nuotando è risultato fatale a un 70enne. È successo in mattinata a Ercolano. Alcuni bagnanti si sono accorti di un uomo con il viso nell'acqua, riverso e alla deriva, a poca distanza da una spiaggia libera e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo per l'uomo, un pensionato residente a Ercolano, non c'è stato nulla da fare.

Un malore improvviso mentre nuotava

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colto da un malore improvviso che si è rivelato fatale mentre stava nuotando. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Napoli disporrà l'autopsia per chiarire l'esatta dinamica del decesso.