Campi flegrei. Borrelli: "Ennesimo atto ostile contro le comunità locali" "Fondi per la messa in sicurezza degli edifici privati sono irrisori"

"Il ministro Musumeci - dichiara il deputato dell'alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli - non ha emesso un decreto ma l'ennesimo atto ostile verso le comunità dei campi flegrei. Incredibilmente questo ministro dimostra ancora una volta di essere nemico del sud e di voler colpevolizzare le popolazioni dei campi flegrei ree solo di essere nate su un territorio vulcanico.

Zero sisma bonus, zero interventi strutturali, per la messa in sicurezza degli edifici privati la cifra stanziata sfiora il ridicolo.

Ci troviamo davanti a un attacco di bassissimo livello contro le amministrazioni e le popolazioni locali ancora una volta indegnamente colpevolizzate.

Siamo contarissimi all'abusivismo tirato in ballo dal ministro ma ricordiamo che i condoni che si sono succeduti negli anni e che hanno alimentato questo fenomeno sono tutti opera della sua parte politica.

Da una parte fanno la morale contro la devastazione edilizia dall'altra realizzano condoni a raffica. La tipica politica che noi avversiamo da sempre."