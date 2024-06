Aggredisce gli agenti e un dipendente di un albergo: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in vico Duchesca per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale di una struttura alberghiera.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato un soggetto, in evidente stato di agitazione, che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficolta e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

In quei frangenti, i poliziotti hanno accertato che l’indagato, poco prima, aveva aggredito con una mazza un dipendente della struttura ricettiva ferendolo alla testa e ad un braccio danneggiando, altresì, alcuni mobili ed il box doccia di una camera.

Per tali motivi, il 21enne del Mali con precedenti di polizia è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per danneggiamento.