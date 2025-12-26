Napoli, accoltellamenti risse e furti: discoteca chiusa per 15 giorni Il provvedimento del Questore

Accoltellamenti, risse e furti: per questi motivi il Questore di Napoli ha disposto la sospensione ad horas per 15 giorni di una discoteca di Agnano. L'ultimo episodio risale allo scorso 14 dicembre, quando all'esterno del locale si è verificata una violenta aggressione tra un gruppo di giovani, nel corso della quale sono rimasti feriti un 17enne, colpito alla spalla con un'arma da taglio, e un 21enne, colpito al volto.

Ancora, a maggio del 2024, un 27enne è rimasto ferito all'interno del locale. Inoltre, tra febbraio 2024 e dicembre 2025, si sono verificati ben sei episodi di furto. Già nel corso del 2024, il Questore aveva disposto una precedente sospensione dell'attività di intrattenimento danzante e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni. Il provvedimento è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.