Armato di coltello minaccia una persona dietro al cancello di un'abitazione Arrestato un 33enne nigeriano

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Riscatto per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto, in evidente stato di alterazione psico-fisica che, armato di coltello, stava minacciando una persona dietro al cancello di un’abitazione.

I poliziotti si sono avvicinati all'uomo e non senza difficoltà, lo hanno bloccato recuperando, altresì, il coltello di cui lo stesso si era disfatto.

Ancora, l’uomo, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha proseguito nella sua condotta aggressiva scagliandosi contro gli operatori.

Per tali motivi, il 33enne nigeriano con precedenti è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.