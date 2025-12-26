Colpito da proiettile vagante mentre passeggia, tragedia sfiorata in strada La vittima in ospedale solo il giorno dopo

Colpito da proiettile vagante mentre passeggia. E' successo a Pomigliano d'Arco nel Napoletano. I carabinieri - allertati dal 112 -, sono intervenuti ieri nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli dove era arrivato un uomo di 47 anni colpito al gluteo. Secondo una prima ricostruzione, la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l'uomo, mentre camminava con la propria compagnia a Pomigliano d'Arco, in piazza Giovanni Leone, e' stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non e' in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d'Arco per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.