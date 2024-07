Movida violenta a Napoli: ferito extracomunitario a Piazza Garibaldi Nel corso dei controlli dei carabinieri arresti e denunce per possesso di armi e di un martello

Un arresto, tre denunce per possesso di coltelli e addirittura una persona "armata" di martello. È questo il bilancio dei controlli sulla movida nel centro storico di Napoli, mentre un 30enne clandestino è stato ferito con cocci di bottiglia nei pressi della stazione. Nel corso dei controlli dei Carabinieri della Compagnia, in via Mezzocannone un 21enne marocchino, armato, ha aggredito un passante ed ha tentato la fuga. I carabinieri lo hanno scovato sotto ad un'auto. Bloccato, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per fermarlo. L'uomo, sotto l'effetto di alcool e droga, ha prima sfondato un finestrino della gazzella dei carabinieri, poi ha preso a testate l'auto. La situazione si è normalizzata dopo un'ora circa. Era in possesso di 3 cellulari e documenti di un'altra persona la cui origine non è stata mai giustificata. Il 21enne è finito in manette per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Altre 4 persone sono state trovate in possesso di armi: 3 con un coltello a serramanico, uno addirittura con un martello.

A piazza Garibaldi, invece, i carabinieri del nucleo radiomobile di NAPOLI sono intervenuti per un extracomunitario ferito. Si tratta di un uomo di circa 30 anni, clandestino, sulla cui identità sono in corso accertamenti. Uno sconosciuto lo avrebbe colpito alla gamba con un coccio di bottiglia, probabilmente per sottrargli un cellulare. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'evento e risalire all'identità della vittima.