Pericolosissimi tuffi dal tetto di Palazzo degli Spiriti a Marechiaro: è allarme Europa Verde: "Polizia turistica su tutte le spiagge per garantire sicurezza e incolumità bagnanti"

Un cittadino ha inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli un video che immortala un ragazzo mentre si tuffa dalla parte più alta del Palazzo degli Spiriti a Marechiaro. L’antica Villa Romana, costruita nel I secolo A.C., è da tempo preda di giovani incoscienti che si arrampicano sulle storiche mura per lanciarsi in acqua. Un’azione molto pericolosa per i giovani che potrebbero finire contro uno scoglio o cadere mentre provano ad arrampicarsi in cima alla Villa.

“Chiedo a gran voce che venga istituito un dipartimento di polizia turistica che presidi tutte le spiagge napoletane.

La sicurezza dei bagnanti è a rischio ogni giorno, inoltre non possiamo consentire che beni storici, risalenti all’epoca romana, vengano distrutti da ragazzini che vogliono provare il brivido di tuffarsi in mare da 10 metri. Solamente con un presidio costante delle spiagge, prevedendo un’intensificazione nei week end, è possibile garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Tuffarsi dal Palazzo degli Spiriti è un atto di pura incoscienza e non si può consentire che accada una tragedia, bisogna interdire l’area e presidiare costantemente tutte le spiagge”.

Questo quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri della Municipalità I per Europa Verde.