Sedicenne morto in mare: nessun segno di trauma sul corpo Il ragazzo era ospite di una casa famiglia

Era originario di Boscoreale il ragazzo morto questa mattina sulla spiaggia di Torre del Greco , nella zona compresa tra un arenile libero e il lido La Perla. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo era ospite di una casa-famiglia, anche se ancora non è chiaro se fosse giunto in via Litoranea per passare la giornata al mare con i componenti e gli altri ospiti della struttura. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco , cui sono affidate le indagini. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, la salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia.

Il corpo è stato avvistato in mare da alcuni bagnanti, che hanno immediatamente dato l'allarme. Nonostante il pronto intervento dei presenti e le prime cure prestate sul posto, per il minorenne non c'è stato nulla da fare. Tra i primi a prestare soccorso al giovane è stato uno dei bagnini in servizio al lido La Perla, che una volta portato il giovane a riva ha provato a rianimarlo con le manovre previste, tra le quali il massaggio cardiaco, ma senza successo. Nel frattempo vanno avanti le indagini per provare a risalire alle cause del decesso: secondo quanto si apprende, un primo esame della salma non avrebbe evidenziato ferite o altri segni esterni sulla testa o su altre parti del corpo che potrebbero fare ipotizzare una morte legata ad un trauma. Sarà comunque l'autopsia a provare a dare gli elementi utili per capire cosa sia accaduto.