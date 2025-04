Turismo, assessore Armato: "Per Pasqua oltre un milione di visitatori" Si comincia con la rassegna "Vedi Napoli e poi mangia"

"Per Pasqua a Napoli ci sarà un altro boom di visitatori". Ad annunciarlo è l’assessore al turismo Teresa Armato a margine della presentazione della terza edizione di “Vedi Napoli e poi mangia". "Per Pasqua e per i successivi due ponti la previsione del nostro Osservatorio è che avremo oltre un milione di presenze, ma è probabile che questa stima venga superata quando faremo il consuntivo, perché stiamo vivendo un altro anno di boom del turismo a Napoli. Saranno prevalentemente stranieri ma anche italiani".

La rassegna dedicata al turismo enogastronomico prevede dall’11 aprile al 4 maggio show cooking, degustazioni, itinerari guidati e concerti alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso pietanze tipiche della cucina partenopea, il tutto con la direzione artistrica dell’antropologo Marino Niola.

"Questa rassegna di successo - evidenzia il sindaco di Gaetano Manfredi - serve a celebrare il patrimonio enogastronomico napoletano, uno dei tasselli autentici della nostra identità culturale, ma dà anche il via alle manifestazioni turistiche e culturali dell'intera amministrazione per offrire a turisti e napoletani opportunità di vario tipo".