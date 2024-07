Tentano rapina a 16enne e lo feriscono con un colpo d'arma da fuoco Ancora un episodio di violenza nella notte a Napoli: il ragazzino si trovava in via Bellini

Ferito, a 16 anni, per una tentata rapina. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, è quanto sarebbe accaduto la scorsa notte a Napoli.

I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti all'ospedale Pellegrini dove poco prima si era presentato autonomamente un 16enne napoletano ferito da un colpo d'arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzino, mentre passeggiava a via Ettore Bellini nel quartiere San Lorenzo, è stato avvicinato da due sconosciuti in sella a uno scooter che in un tentativo di rapina hanno esploso un colpo d'arma da fuoco per poi fuggire.

Il 16enne è stato colpito al piede destro. La vittima si trova tuttora ricoverato nel reparto di ortopedia. Indagini in corso per ricostruire l'evento da parte dei carabinieri della Stella che hanno effettuato un primo sopralluogo a via Bellini con esito negativo.

Piazza Carlo III, 18enne reagisce a rapina: ferito alla testa

Ancora un giovane ferito nella notte a Napoli. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini all'alba per un 18enne incensurato ferito. Il ragazzo, durante la notte, si è presentato autonomamente in ospedale con una ferita alla testa. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che la vittima, mentre si trovava nei pressi di un bar in piazza Carlo III, avrebbe reagito ad un tentativo di rapina da parte di un uomo armato di pistola. Il rapinatore avrebbe a quel punto colpito alla testa il 18enne con il calcio della pistola. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma cranico isolato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stella che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.