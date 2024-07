Contrabbando e droga: nuova imponente operazione nell'area delle case nuove In campo polizia, carabinieri e guardia di finanza a Napoli

Continuano i servizi ad alto impatto della polizia, carabinieri e guardia di finanza. Stamane, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere “Mercato”, ed in particolare nell’area delle “Case Nuove”.

L’attività ha consentito di identificare diverse persone, di cui una arrestata per detenzione illecita di sostanza stupefacenti, un altra in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione ed alcuni denunciati a vario titolo.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno sequestrato diverse quantità di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana ed alcuni veicoli, sanzionanando, altresì, alcune persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre invece per violazione delle norme del codice della strada.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della squadra mobile di Napoli, del commissariato Vicaria- Mercato, dei cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del reparto prevenzione crimine Campania, carabinieri nucleo investigativo provinciale di Napoli, del gruppo di Napoli, del nucleo cinofili, nucleo radiomobile di Napoli e compagnia di Intervento operativo nonché degli operatori della guardia di finanza con il gruppo pronto Impiego, un’unità cinofila e personale del 1^ Nom. Il servizio in questione ha visto la partecipazione di personale della polizia metropolitana; l’intera attività è stata vigilata dall’alto da un elicottero del VI reparto volo della polizia.