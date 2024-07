Casoria: convocato comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza Il sindaco Bene: "Lo Stato si fa sentire"

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha, convocato per la giornata di venerdì 2 agosto un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza avente ad oggetto proprio il rispetto della legalità ed il contrasto alla criminalità nella città di Casoria.

Il prefetto ha contattato il sindaco Raffaele Bene per ragguagliarlo su tutte le iniziative messe in campo sul territorio per mantenere alta la guardia dopo la bomba carta esplosa contro un negozio a ridosso di piazza Cirillo e l’incendio di tre vetture parcheggiate nel cortile di un autosalone.

“Voglio esprimere la mia vicinanza a chi è stato vessato da questi episodi e a tutta la popolazione di Casoria, assicurando che non indietreggeremo e continueremo a sventolare la bandiera di legalità come sempre fatto” dichiara Bene.

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente il prefetto Michele Di Bari che ancora una volta ha dimostrato la costante vicinanza nei confronti del nostro territorio: la sua risposta forte ed immediata all’esigenza di legalità del nostro territorio, ci ricorda che lo Stato a Casoria c’è e si farà sentire”.