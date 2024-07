Caivano: bimba di 6 mesi in ospedale dopo aver ingerito marijuana. Borrelli: "Salvare i bambini da destini segnati"

I carabinieri sono intervenuti all’ospedale di Frattamaggiore per la segnalazione di una bambina di 6 mesi ricoverata in codice giallo per aver ingerito sostanza stupefacente. I militari hanno subito perquisito l’abitazione della bambina dove hanno rinvenuto un grammo di marijuana, la stessa sostanza che la piccola dovrebbe aver ingerito.

La piccola, fortunatamente, non è in pericolo di vita, mentre la posizione dei genitori è al vaglio degli inquirenti. Avvisati i servizi sociali.

“Questa bambina poteva rimetterci la vita. Serve ancora maggior attenzione sul territorio di Caivano, in particolare è necessario implementare ancora di più i servizi sociali, primo baluardo a difesa dei minori. Dobbiamo proteggere i bambini da un destino segnato.

Non possiamo abbandonare le nuove generazioni al degrado di certi territori, dove c’è solo criminalità e desolazione.

Gli interventi del governo su Caivano non sono ancora sufficienti per garantire un futuro ai giovani e ai bambini che lì vivono. Ma il problema non riguarda certo solo Caivano. Sono tantissimi i Comuni che hanno bisogno di un intervento deciso da parte dello Stato per risollevarsi e guardare con speranza verso l’orizzonte”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.