Malore mentre fa il bagno: muore un 67enne Era in vacanza con la famiglia: entrando in acqua si è sentito male

Un 67enne originario di Portici (Napoli) è morto a seguito di un malore ,mentre faceva il bagno in località Ippocampo nel Foggiano. L'uomo era in vacanza con la famiglia in una struttura alle porte di Manfredonia quando entrato in acqua avrebbe accusato un malore che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche gli uomini della capitaneria di porto di Manfredonia.