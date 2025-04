Caivano, maxi-rogo in un’azienda: "Chiudete porte e finestre" VIDEO - Vigili del fuoco al lavoro per fronteggiare le fiamme

Dalle ore 16:40 vigili del fuoco del Comando di Napoli sono impegnati a Pascarola, frazione di Caivano, per un incendio in un'azienda che lavora solventi. Sul posto stanno operando 3 squadre, col supporto di personale esperto in soccorsi connessi al rischio NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Il Comune di Caivano ha diffuso una nota, fornendo indicazioni alla popolazione e predisponendo un'ordinanza con le misure da seguire:

"La Commissione straordinaria invita la cittadinanza a chiudere porte e finestre, non raccogliere i prodotti dell'orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso. Stiamo seguendo la vicenda e valutando anche l'adozione di provvedimenti. Vi terremo costantemente informati", si legge nella nota.