Casoria: iniziative antiracket per arginare la criminalità Sindaco Raffaele Bene soddisfatto dopo vertice in Prefettura

Controlli rafforzati e iniziative per contrastare il racket. Sono arrivate direttive importanti per Casoria dal comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari dopo gli ultimi episodi avvenuti sull’intero territorio comunale. Al vertice, svoltosi in Prefettura, era presente il sindaco Raffaele Bene, accompagnato dall’assessore alla sicurezza Antonio Ricciardi, dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Capano e dal comandante della polizia locale Giuseppe Sciaudone.

Si è discusso delle criticità emerse sul territorio comunale anche in riferimento agli ultimi fatti accaduti, dai raid intimidatori ai danni di un negozio e di una concessionaria agli spari sulla circumvallazione esterna.

Il prefetto ha dato la sua disponibilità a predisporre un piano che preveda operazioni frequenti ad alto impatto, oltre ad un rafforzamento del monitoraggio sull’intero territorio comunale. Inoltre è emersa la possibilità di mettere in campo attività finalizzate a promuovere iniziative antiracket a garanzia dei commercianti.

“Ancora una volta il prefetto Michele Di Bari ha dato prova di grande sensibilità verso le istanze del nostro territorio. Dopo questi ultimi episodi abbiamo ascoltato le risposte che volevamo sentire per garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità. Uno sforzo importante che ci vedrà impegnati su diversi fronti per garantire la legalità" ha chiosato all’uscita dall’incontro il sindaco Raffaele Bene.