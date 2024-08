Il mare di Capri come un parcheggio abusivo: sequestrate boe e gavitelli abusivi Blitz congiunto di Finanza e Capitaneria: controlli anche alla Grotta Azzurra, scattano le multe

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza hanno provveduto alla rimozione e al sequestro di boe e gavitelli abusivi a Capri, in località Marina Grande. L’operazione, condotta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e dalla locale Tenenza della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Direzione marittima della Campania e del Reparto operativo aeronavale, ha portato al sequestro di 16 boe/gavitelli abusivi, con le relative cime e catenarie, e alla denuncia di 3 persone per occupazione abusiva di demanio marittimo.

Alle prime luci dell’alba, quando è scattata l’operazione, i militari hanno trovato 11 unità ormeggiate abusivamente a boe e gavitelli di fortuna: un tratto di mare divenuto una sorta di parcheggio abusivo e ora restituito alla libera fruizione della collettività.

Nel corso del servizio è stata anche verificata la legittimità delle concessioni insistenti nell’area.

L’attenzione dei militari si è concentrata anche sulle acque antistanti alla Grotta Azzurra, dove è stato accertata una violazione che ha portato ad una maxi multa da mille euro. Nella stessa attività, le fiamme gialle hanno anche riscontrato la presenza di un lavoratore a nero, non in regola in materia previdenziale e assistenziale.