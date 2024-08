Oltre 20 chili di hashish "dimenticati" in auto: sequestrati 226 panetti La segnalazione di alcuni passanti: la sorpresa dei militari durante l'ispezione del veicolo

Un veicolo commerciale è abbandonato in strada. Ha la portiera spalancata. Il proprietario non si vede in giro e molti passanti si incuriosiscono. C’è un odore molto acre che proviene dal bagagliaio. Uno dei curiosi chiama il 112.

Intervengono i carabinieri della tenenza di Sant’Antimo e del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano.

La sorpresa è evidente quando sotto ad alcuni cartoni per trasportare prodotti da forno emergono centinaia di panetti di hashish. Sono 226 in tutto, 22 chili e mezzo di stupefacente.

Scatta il sequestro, con i militari che sono già al lavoro per rintracciare e identificare chi ha lasciato incustodito un van con un carico così prezioso.