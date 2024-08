Napoli, controlli della Polizia locale: chiusi 13 locali della movida Le verifiche dei caschi bianchi: sanzioni anche per gli abusivi e per occupazione suolo pubblico

Proseguono i controlli della Polizia locale di Napoli nei luoghi della movida. Il personale dell'Unità Operativa Chiaia, sul lungomare Caracciolo, ha sorpreso e sanzionato cinque venditori ambulanti abusivi ai quali sono stati sequestrate merci e attrezzature; tre di loro, venditori di spighe, sono stati sanzionati per violazione delle leggi sanitarie Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata sono stati impegnati, invece, in un'operazione congiunta con la Polizia di Stato nell'area dei Quartieri Spagnoli (vico Portacarrese, Vico San Sepolcro, via Montecalvario).

Numerose le attività commerciali controllate e 10 le irregolarità amministrative riscontrate di cui 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 3 per non aver ottemperato all'obbligo di differenziare i rifiuti, 1 per aver diffuso musica senza il prescritto nulla osta di impatto acustico, 1 per somministrazione di alimenti senza autorizzazione ed 1 per mancata esposizione dei prezzi.

Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata, nell'ambito del territorio di competenza (via Toledo, vico Lungo Gelso piazza Montecalvario vai medina via Speranzella), hanno notificato 13 ordinanze di chiusura di attività commerciali e di pubblici locali per violazioni della normativa sull'impatto acustico e dell'occupazione di suolo pubblico. In particolare, sono state 7 le chiusure disposte per violazione della normativa sull'impatto acustico di cui 2 di 30 giorni e 5 di 7 giorni e 6 quelle disposte per occupazione abusiva di suolo pubblico, tutte di 3 giorni.