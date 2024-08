Giuseppe, morto a 7 anni nel giorno di Ferragosto: annullati gli eventi La Procura ha disposto l'autopsia: si prova a dare una risposta alla tragedia

Aveva solo 7 anni Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni morto in un noto agriturismo di Vico Equense. Fatale forse un malore dovuto ad una congestione: sarà l’autopsia a chiarire i contorni della tragedia di Ferragosto.

Il bimbo si è sentito male dopo un tuffo in piscina: inutili tutti i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Un lutto che ha sconvolto la comunità di Castellammare di Stabia, comune di cui è originario Giuseppe e la sua famiglia. Il sindaco ha annullato gli eventi, a cominciare dallo spettacolo pirotecnico di questa sera.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, con la Procura di Torre Annunziata che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Il corpo del bimbo è all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare. Saranno i medici a dare una risposta a questa immane tragedia che ha funestato il giorno di Ferragosto.