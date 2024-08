Da Ischia a Bacoli, la Finanza rafforza i controlli nelle località turistiche Lavoratori in nero, prodotti contraffatti e autorizzazioni: il bilancio delle attività

Proseguono i controlli della Guardia di finanza di Napoli che, nell'ambito del piano coordinato dalla Prefettura, sta passando al setaccio le località turistiche del territorio.

Nell'area flegrea, sono state complessivamente controllate oltre 230 autovetture (di cui 13 con targa straniera), identificati 240 soggetti e redatti 20 verbali in violazione al Codice della Strada, in particolare a Pozzuoli, in prossimità della "Rotonda Cavani" e degli imbarchi verso le isole, nonché a Baia, nei pressi del porticciolo turistico.

Sono stati poi individuati 17 lavoratori "in nero" sul litorale di Pozzuoli e Capo Miseno, intenti a prestare attività in lidi balneari con annessi servizi di ristorazione e intrattenimento musicale serale e posti sotto sequestro un'area di circa 500 metri quadrati, con annessa spiaggia libera, e attrezzature varie (consolle, casse acustiche, impianto luci, frigoriferi, bancone e bevande, oltre all'incasso giornaliero) di una discoteca che promuoveva serate danzanti, in assenza delle previste autorizzazioni.

Sono state sequestrate diverse dosi di hashish, con conseguente segnalazione di 2 soggetti alla Prefettura e decine di borse contraffatte, presso la villa comunale di Bacoli, nonché redatti diversi verbali per irregolarità in materia di registrazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Analoghe attività di controllo sono state eseguite dai Finanzieri anche a Forio d'Ischia, in data 15 agosto, in occasione delle serate del giovedì sera, il cosiddetto "Giovedì Foriano".