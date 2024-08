Ecco il kit del rapinatore: mitragliatrice Uzi, caschi integrali e mazze La scoperta dei carabinieri durante i controlli a Fuorigrotta

Controlli nella periferia occidentale del capoluogo, al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. Un servizio votato alla presenza visibile, come deterrente per chi intende minare la percezione di sicurezza.

Numerose le perquisizioni nel quartiere Fuorigrotta. Altrettanti i posti di controllo negli snodi principali, con attenzione massima al rispetto del codice della strada.

In via Brigata Bologna, alle spalle dello “sferisterio” ormai abbandonato, i militari hanno sequestrato una mitragliatrice Mini Uzi ad aria compressa, senza tappo rosso, caschi integrali, passamontagna, una mazza da baseball e spray al peperoncino.

Un vero e proprio kit per compiere rapine o azioni intimidatorie,trovato in un vano ricavato ad arte in un muro di tufo. Due le persone denunciate per guida senza patente, il più giovane ha appena compiuto 20 anni.

Ancora 2 i giovani trovati in possesso di droga. Per loro una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura. Capitolo contravvenzioni al codice della strada: 19 le persone sanzionate, gran parte per guida senza assicurazione o senza casco. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.