Incidente scooter-auto, muore il 37enne Ciro Russo: lascia cinque figli Ancora sangue sulle strade della Campania

Non si ferma la striscia di sangue sulle strade della Campania: l'ultima vittima a Pozzuoli, in via Campana: a perdere la vita il 37enne Ciro Russo.

L'uomo, che lascia una moglie e cinque figli, era alla guida del suo scooter: fatale l'impatto con due veicoli coinvolti nello schianto. Investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Russo era originario del quartiere Pianura a Napoli.