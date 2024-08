Sparatoria in piazza Mercato, il Prefetto di Napoli intensifica i controlli Dopo l'agguato che ha portato al ferimento di un giovane

Controlli rafforzati in Piazza Mercato e nelle aree limitrofe di Napoli, dopo gli spari che hanno portato al ferimento di un giovane. Il Prefetto Michele di Bari, che aveva predisposto una stretta in tutto il centro storico, ha tracciato un bilacio delle attività svolte.

Nello specifico, la Polizia ha controllato, negli ultimi tre mesi, 331 persone, di cui 140 pregiudicati, ed effettuato un arresto. Sono stati inoltre controllati 129 veicoli, di cui 12 sottoposti a fermo amministrativo e comminate 38 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada nonché una sospensione di patente.

"Nei prossimi giorni continueranno i controlli nel quartiere e sono in corso, nel contempo, intense attività investigative da parte delle Forze di Polizia per individuare i responsabili del gesto criminoso", come sottolinea la Prefettura partenopea.